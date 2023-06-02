Белград, 2 июня, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Находчивость, проявленная в России при модернизации старых советских фугасных авиационных бомб ФАБ-500М-62, удивила военных экспертов в США. Об этом говорится в статье, опубликованной в сербской газете «Политика».

РИА Новости ФАБ-500

Представитель министерства обороны США на условиях анонимности сообщил журналистам, что в российской армии нашли эффективный способ преодолевать украинскую систему ПВО, не рискуя самолётами. Для этого на бомбах устанавливают крылья и навигационную систему GPS, превращая их в высокоточное оружие.

«Военные самолеты пролетают над территорией, контролируемой российскими войсками, сбрасывают бомбы, пролетают еще 50–60 километров, пересекают линию фронта и наносят удары по позициям украинской армии», — говорится в статье.

По оценке американских экспертов, такие планирующие бомбы эффективнее ракет «Кинжал». Они обладают большой разрушительной силой, могут уничтожать бункеры и подземные склады, а их переоснащение обходится в сотни раз дешевле, чем изготовление ракет.

«Вооруженные силы Украины беззащитны перед российскими высокоточными ударами», — процитировали в статье советника командования ВВС Украины Юрия Игната.

Кроме того, в России не остановились на модернизации 500-килограммовых ФАБ, а также стали делать «умные» бомбы весом 1,5 т. По данным экспертов, у России остались большие запасы бомб со времён СССР, которые можно модернизировать.

«Этими бомбами Россия просто уничтожала украинские позиции в Бахмуте, особенно на высотных зданиях, которые украинцы использовали как оборонительные опорные пункты», — отметили авторы статьи.

Они добавили, что применение таких высокоточных бомб могло стать реальной причиной, из-за которой так и не состоялось весеннее контрнаступление ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер также предположил, что обещанное Киевом контрнаступление ВСУ провалилось из-за эффективных ударов, наносимых российской армией по противнику с помощью ракет, артиллерии и авиации. При попытке ВСУ собрать крупные силы в кулак для прорыва обороны по ним наносят удары.