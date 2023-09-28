Москва, 28 сентября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Авиастроители передали Минобороны России очередные серийные самолёты Су-57 и Су-35С. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба правительства РФ.

Марина Лысцева/ТАСС Истребитель Су-57

Отмечается, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации передал Воздушно-космическим силам (ВКС) России очередные серийные самолёты пятого поколения Су-57 и истребители поколения 4++ Су-35С.

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба, заявил, что вопросы по обеспечению потребностей ВС России в надёжной и высокоэффективной технике удаётся своевременно решать благодаря работе координационного совета при правительстве РФ.

Уточняется, что новые самолёты прошли полный цикл заводских испытаний, они были протестированы в различных рабочих режимах лётчиками Минобороны России.

Согласно данным пресс-служба, до конца 2023 года в российские войска поступят самолёты пятого поколения, в настоящее время они находятся в цехе окончательной сборки, проходят отработку на лётно-испытательной станции.

Как передавало ИА Регнум, истребитель пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации поражает цели, находящиеся на расстоянии 120 км, в ближайшее время ожидается поступление авиационных ракет, которые смогут поражать цели на расстоянии до 300 км. В ходе спецоперации Су-57 решает задачи с высоким качеством, он эффективно поражает цели, а его отличительной особенностью является то, что он малозаметен.

Ранее заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков заявил, что в текущем году государственная корпорация «Ростех» собирается существенно увеличить темпы производства истребителей пятого поколения Су-57. Серийные поставки Су-57 в ВКС России начались в 2022 году, и к концу 2024 года в войска должны поставить 22 истребителя пятого поколения. К 2028 году их количество в ВКС должно возрасти до 76 единиц.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является самым опасным истребителем Воздушно-космических сил страны. Такую оценку 30 июля военному самолёту дало американского издания Military Watch.