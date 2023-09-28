Москва, 29 сентября, 2023, 00:25 — ИА Регнум. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на открытии выставки, посвященной основателям отечественной атомной отрасли — академикам Игорю Курчатову и Анатолию Александрову, заявил, что позицию России в области ядерного сдерживания следует привести в соответствии с геополитической ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Учёный отметил, что Запад в отношении России становится всё более агрессивным, поэтому многие эксперты предлагают скорректировать основы госполитики в этой сфере.

«Думаю, что это правильная мысль. Зарубежные страны должны увидеть решимость Москвы отстоять свою безопасность», — сказал Михаил Ковальчук.

При этом руководитель института акцентировал, что необходимо возобновить испытания российского ядерного оружия, если того потребуют обстоятельства.

Он напомнил, как в 1961 году СССР в ответ на агрессивную политику США испытал самую мощную в истории термоядерную бомбу мощностью более 50 мегатонн, после чего американцы стали мгновенно уступчивее.

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент России Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил.

Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что наличие ядерного оружия является в настоящее время единственной защитой от угроз безопасности России. Он напомнил, что условия возможного применения ядерного оружия с российской стороны изложены в доктринах, а государственная политика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.

Использование ядерного оружия какой-либо страной приведёт к войне с остальным миром, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Мир сейчас приблизился к ядерной катастрофе больше, чем когда-либо «в этом столетии», заявил 29 августа на заседании Генассамблеи ООН председатель сессии Чаба Короши.