Нью-Йорк, США, 29 августа, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Мир сейчас приблизился к ядерной катастрофе больше, чем когда-либо «в этом столетии», заявил 29 августа на заседании Генассамблеи ООН председатель сессии Чаба Короши.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Повышенное недоверие, геополитическая конкуренция и растущее число вооружённых конфликтов увеличили опасности в мире», — сказал он.

В 2022 году совокупные военные расходы всех стран мира достигли отметки в 2,2 трлн долларов, что является рекордно высоким показателем, отметил Короши. Судя по косвенным признакам, ядерные арсеналы в мире растут, добавил он.

Также Короши отметил, что в ходе конфликта на территории Украины якобы регулярно появляются «угрозы» прибегнуть к ядерному удару против Киева.

Ранее в августе 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что единственной защитой от угроз безопасности России является в настоящее время наличие у РФ ядерного оружия. Условия возможного применения ядерного оружия с российской стороны изложены в доктринных документах, а политика России в области ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер, напомнил министр.

В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее отмечал, что западные страны прямо называют Россию, Китай и их союзников своими стратегическими противниками, а значит, возможность прямого столкновения с НАТО «весьма очевидна». На Западе идут интенсивные военные приготовления, и только наличие у России ядерного оружия сдерживает Запад от развязывания полномасштабной войны, заявил Хренин, подчеркнув, что именно поэтому в Минске считают особенно значимым размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Также в августе 2023 года министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности отметил, что из-за действий США и их союзников ядерная война на Корейском полуострове «уже неизбежна». Вопрос только в том, «кто, когда и как» начнет ядерную войну, сказал министр, напомнив, что США с начала 2023 года усилили масштаб провокаций в регионе, перебросив в Южную Корею значительные объёмы ядерного оружия и проведя ряд крупных учений, легенды которых сводились к уничтожению Северной Кореи.