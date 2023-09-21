Эр-Рияд, 21 сентября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Использование ядерного оружия какой-либо страной приведёт к войне с остальным миром, заявил в интервью Fox News наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Алексей Дружинин/РИА Новости Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

«Использование любой страной ядерного оружия будет означать, что она ведёт войну с остальным миром», — сказал наследный принц.

Он подчеркнул, что мир не может стать свидетелем ещё одной Хиросимы. Если мир увидит гибель 100 000 человек, это будет означать начало войны.

При этом, отвечая на вопрос журналиста о перспективах Ирана получить ядерное оружие, наследный принц чётко заявил, что если Тегеран когда-либо получит такое оружие, Эр-Рияд должен будет получить его по соображениям безопасности, для уравновешивания сил.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году стали двумя исключительными случаями боевого применения ядерного оружия. Вооружённые силы США 6 и 9 августа сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на Хиросиму и Нагасаки. Тогда от взрывов мгновенно погибли десятки тысяч человек.

В конце августа 2023 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН председатель сессии Чаба Короши заявил, что мир сейчас приблизился к ядерной катастрофе. Он отметил, что опасность увеличилась в связи с ростом недоверия, геополитической конкуренции и числа вооружённых конфликтов.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил. Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что наличие ядерного оружия является в настоящее время единственной защитой от угроз безопасности России. Он напомнил, что условия возможного применения ядерного оружия с российской стороны изложены в доктринах, а государственная политика Россия в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.