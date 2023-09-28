Москва, 28 сентября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Выборы в Единый день голосования в сентябре 2023 года в России прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе, заявил 28 сентября президент Владимир Путин на встрече с новоизбранными главами регионов России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Высокая явка на выборах говорит о гражданской зрелости избирателей, отметил глава государства.

«Выборы прошли открыто, честно, в конкурентной борьбе. Явка также была высокой, что показывает растущую гражданскую зрелость нашего общества. Люди понимают, насколько это важно — участвовать в выборах, ответственно определять будущее своего региона, своей страны, а значит, и будущее своей семьи, своих детей», — сказал президент.

Проведение выборов в новых регионах страны — важный шаг в их интеграции в Россию, сказал также Владимир Путин. Обращаясь к избранным главам регионов, он отметил, что оказанное им избирателями доверие означает также и большую ответственность и что губернаторы должны сделать всё, чтобы оправдать выбор избирателей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в Единый день голосования в сентябре 2023 года в 85 субъектах Федерации проходило более 4200 избирательных кампаний, на должности разных уровней были избраны почти 29 тысяч представителей 13 партий и более 2700 самовыдвиженцев.

В ряде регионов прошли выборы губернаторов и законодательных собраний. Голосование проходило в том числе в регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Средняя явка избирателей составила 45,65%, что является рекордно высоким для региональных выборов показателем с 2013 года.