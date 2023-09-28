Харьков, Украина, 28 сентября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. В Харьковской области Украины повреждён взрывом объект инфраструктуры. Об этом написал глава областной военной администрации Олег Синегубов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что инфраструктурный объект повреждён в селе Кругляковска Купянского района.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября объект инфраструктуры в результате взрывов также был повреждён в украинском городе Николаеве. В Одесской области после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. СМИ сообщило о работе средств ПВО. В результате ночных взрывов в Одесской области Украины был повреждён склад, в котором хранилось около тысячи тонн зерна.

Ранее в Министерстве обороны России 26 сентября сообщил, что ВС России нанесли удар крылатой ракетой по объединённому складу вооружения и боеприпасов ВСУ на временно оккупированной Киевом части территории Херсонской области.