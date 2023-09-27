Москва, 27 сентября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за последнее время хорошо продвинулись, закрепившись на ранее принадлежавших ВСУ опорных пунктах в Харьковской области. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что российские военнослужащие очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ.

«Противник подтягивает всё больше новых резервов, оказывает ожесточенное сопротивление. У них уже очень большие потери», — уточнил Ганчев.

По его словам, ВС России заняли позиции, которые стратегически удобны для дальнейшего продвижения.

Как передавало ИА Регнум, ранее Ганчев сообщил о том, что ВСУ в последнее время активизировались и со стороны применения авиации, и со стороны применения тяжёлой артиллерии. Вооружённые силы России в Харьковской области не дают восстановить снабжение ВСУ через реку Оскол.

Ранее американское СМИ написало, что тактика Вооружённых сил России не оставляет шансов украинской армии, а Запад в очередной раз признает разочарование от результатов контрнаступления. Отмечается, что ВСУ провели менее эффективную кампанию, чем могли бы, они не смогли правильно воспользоваться всесторонней поддержкой Запада.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 сентября обратил внимание на то, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, а всё новые попытки киевской армии атаковать приводят лишь к новым огромным потерям в их рядах. Западные страны тем временем поставляют Украине всё новые виды вооружения, но оно оказывается неэффективным в боях с ВС РФ и «постепенно утрачивается на поле боя», добавил секретарь Совбеза.