Москва, 28 сентября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Командиры, которые принимают участие в спецоперации на Украине, уверены в бойцах из Чечни, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Пресс-служба Главы Чеченской Республики

«Ребятам и их семьям самые наилучшие пожелания передавайте. Я знаю, что вы лично занимаетесь всё время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что его радуют очень хорошие контакты, которые сложились у чеченских бойцов с другими подразделениями. Он рассказал, что спрашивал у одного из командиров, как сражаются ребята из Чечни.

«Ответ был в ту же секунду: не подведут, я в них полностью уверен. Это о многом говорит. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», — обратил внимание Путин.

В ответ Кадыров заверил, что приказ главы государства будет выполнен на 100%.

Как передавало ИА Регнум, Кадыров ранее заявил, что общее количество бойцов из Чеченской Республики, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, составляет более семи тысяч человек.

По словам руководителя регионального штаба по проведению СВО Магомеда Даудова, с начала боевых действий в зоне конфликта побывали более 29 тысяч бойцов из Чечни.

При этом 13 тысяч из указанного количества являются добровольцами. Глава Чечни также сообщил, что по линии Министерства обороны России в республике сформировали три батальона и три полка военнослужащих, которым предоставили всё необходимое обмундирование, технику и вооружение.