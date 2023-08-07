Прага, 7 августа, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Общее количество бойцов из Чечни, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО), в настоящее время составляет более 7 тысяч человек, написал в своём Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА Регнум Рамзан Кадыров

«На данный момент на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов», — говорится в сообщении.

Кадыров сослался на слова руководителя регионального штаба по проведению СВО Магомеда Даудова. Он уточнил, что с начала спецоперации в зоне конфликта побывали более 29 тысяч бойцов из Чечни.

При этом 13 тысяч из указанного количества являются добровольцами. Глава Чечни также сообщил, что по линии Министерства обороны России в республике сформировали три батальона и три полка военнослужащих, которым предоставили всё необходимое обмундирование, технику и вооружение.

Кроме того, Кадыров добавил, в Чечне по линии Росгвардии создали еще три подразделения с общей численностью свыше 5 тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Рамзан Кадыров написал, что силы спецназа «Ахмат» переброшены на артёмовское направление. 31 июля он сообщил, что чеченские военнослужащие нанесли упреждающий удар по ВСУ в районе населённого пункта Сотницкий Казачок в Харьковской области.

По словам главы Чечни, действия российских военнослужащих на этом участке были направлены на повышение безопасности приграничных населённых пунктов Белгородской области.