Москва, 28 сентября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки, противник потерял около 30 военных, сообщили 28 сентября в Министерстве обороны РФ.

Кадр из видео

«В результате нанесения удара артиллеристами Южной группировки войск атака ВСУ была отражена, боевики потеряли около 30 человек», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко проинформировал, что украинские войска пытаются наносить групповые неприцельные удары по площадям в районе Клещеевки. ВСУ применили для обстрелов гаубичную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

В начале сентября в районе Клещеевки на собственном фугасе подорвался украинский боевик, на одежде которого был нашит шеврон террористического подразделения.