ДНР, 6 сентября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Украинская армия в районе села Клещеевка в ДНР наносит групповые неприцельные удары по площадям, написал 6 сентября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Артиллерийский обстрел ВСУ

«В окрестностях населённого пункта Клещеевка ВФУ наносят групповые неприцельные удары по площадям», — заявил Марочко.

Эксперт уточнил, что украинская армия ведёт огонь и из гаубичной артиллерии, и из реактивных систем залпового огня. Он предположил, что этим способом ВСУ стремятся уничтожить российские минные заграждения.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в районе Клещеевки и села Весёлого в ДНР российские военные отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ.

По данным Марочко, 5 сентября в районе Клещеевки на собственном фугасе подорвался украинский боевик с шевроном террористического подразделения.