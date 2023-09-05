* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 5 сентября, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Боевик подразделения ВСУ «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб при установке самодельного взрывного устройства в районе села Клещеевка в ДНР, сообщил 5 сентября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

«В районе населённого пункта Клещеевка украинский боевик с шевроном террористического подразделения «Айдар» самостоятельно попытался установить фугасный заряд на опасном для прорыва участке», — сообщил Марочко.

По его данным, при закладке фугаса преждевременно сработал электродетонатор. Прогремел мощный взрыв: устанавливающий фугас айдаровец погиб, фрагменты его тела обнаружили вблизи российских позиций в 200 м от эпицентра взрыва.

Как сообщало ИА Регнум, трое украинских военных погибли от рук своих сослуживцев в ЛНР при отступлении из села Смоляниново. Местный житель рассказал, что военные погрузили трупы в машину и уехали, перед этим избив водителя.

По словам лидера движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ не убирают с поля боя тела погибших. Так украинские военные поступают, выполняя приказ командования.