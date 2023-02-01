Москва, 1 февраля, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса разными способами, в том числе поставками вооружения, повышают ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

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«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Но этому не бывать», — заявил Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон готовит очередной пакет военной помощи Киеву — Украина может впервые получить от США ракеты большей дальности.