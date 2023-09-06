Москва, 6 сентября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Соединённые Штаты со своими союзниками ввязались в украинский конфликт, используя нереалистичные прогнозы о якобы возможности краха российской экономики за несколько месяцев из-за санкций. Однако западные государства неверно оценили потенциал России, в результате чего просчитались в своём намерении победить её на поле боя. Об этом 6 сентября заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

Известия/Александр Казаков

«Вознамерившись нанести «военное поражение», а затем и вовсе «расчленить» Россию, наши западные противники просчитались. Это касается в первую очередь оценки нашего потенциала», — сказал он.

Глава СВР отметил, что в начале 2022 года он ознакомился с «совершенно фантастическими» западными прогнозами, в которых в том числе предсказывался крах экономики России из-за усиливающихся санкций за считаные месяцы.

Нарышкин подчеркнул, что США с союзниками принимали решение о вмешательстве на Украине на таком шатком основании.

Западные страны «явно забыли заветы своих же военных стратегов и полководцев, не раз на протяжении мировой истории ломавших зубы о нашу страну, — отказаться от попыток одержать военную победу над Россией», добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября ветеран американской армии Ноктис Дрейвен отметил, что западные государства только укрепили позиции России на мировой арене и сыграли на руку её президенту Владимиру Путину своей антироссийской политикой и спровоцированным ими конфликтом на Украине. Ветеран в шутку предложил присвоить всем лидерам Запада звание Героя России за их действия.

Ранее в этот же день обозреватель турецкой dikGAZETE Унвер Сель указал на то, что Киев и Брюссель с геополитической точки зрения проиграли в украинском конфликте. Эксперт подчеркнул, что это наблюдают и Турция, и весь остальной мир.