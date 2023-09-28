Вашингтон, 28 сентября, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден в случае остановки работы правительства США предполагает катастрофические последствия, которые могут случится после 1 октября из-за отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета. Принятию бюджета мешают разногласия властей и конгрессменов как по объёмам, так и по статьям финансирования. Об этом сообщили журналисты в резиденции Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

«О возможном шатдауне Джозеф Байден заявил, что он будет «катастрофическим», — написано в информации пресс-пула.

При этом президент заверил, что есть договоренности со спикером палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти по госрасходам.

«Думаю, что спикер фактически делает выбор между спикерством и американскими интересами», — высказался Байден.

Как сообщало ИА Регнум, республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, настойчиво требуют сократить госрасходы. Они опасаются бесконтрольного роста дефицита госбюджета, который в этом году составил почти рекордные 2,2 трлн долларов. А госдолг США уже пробил 33 трлн. И обслуживать его становится всё сложнее из-за роста ставки ФРС и процентных ставок по облигациям.

Демократы в свою очередь не готовы идти на какое-либо значимое уменьшение государственных трат. В нижней палате представили проект бюджета — он сокращает расходы на 8% и полностью исключает любые траты на Украину. Белый дом заранее отказался утверждать такой бюджет.

Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун, который может случиться уже 1 октября.

Последствия приостановки работы федерального правительства США коснутся всех американцев. Такое заявление сделал 24 сентября Байден в ходе выступления на мероприятии Объединения темнокожих законодателей в Вашингтоне.