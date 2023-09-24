Вашингтон, 24 сентября, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Последствия приостановки работы федерального правительства США коснутся всех американцев. Такое заявление сделал 24 сентября глава Белого дома Джозеф Байден в ходе своего выступления на мероприятии Объединения темнокожих законодателей в Вашингтоне.

Политик указал, что уровень государственных расходов, позволяющих обеспечить приоритеты страны во внутренней политике и нацбезопасности, а также снизить дефицит бюджета на триллион долларов за последующие десять лет, был согласован заранее.

«Теперь же небольшая группа радикально настроенных республиканцев не хочет выполнять условия договоренности, и все в Америке будут вынуждены расплачиваться за это», — указал президент США.

По словам Байдена, приостановка финансирования работы правительства окажет влияние абсолютно «на всё», от продовольственной программы и до онкологических исследований и образовательных программ для детей. В связи с этим глава Белого дома призвал республиканцев не допустить такого исхода и «начать выполнять работу», для которой их избрали граждане США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Белый дом начал готовиться к возможной приостановке работы федерального правительства США, которая может произойти, если Конгресс не сможет прийти к соглашению о финансировании правительства. Административно-бюджетное управление (OMB) США рекомендовало главам федеральных органов составить план действий на этот случай. Ведомство также подготовило проект письма, которое можно использовать для оповещения чиновников, если возникнут описанные проблемы.

В случае приостановки финансирования правительства госслужащие и военные в стране перестанут получать зарплату, а федеральные программы будут заморожены. При этом чиновникам придётся работать, но зарплату они смогут получить только после одобрения Конгрессом документа о продлении финансирования.

Шесть членов палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии 18 сентября предложили проект краткосрочного бюджета, который позволяет избежать приостановки деятельности американского правительства из-за отсутствия госбюджета на 2024 финансовый год, но не предусматривает выделения более $20 млрд на помощь Украине.