Пхеньян, 28 сентября, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын призвал к укреплению отношений со странами, которые противостоят гегемонии Запада. Об этом политик заявил на съезде Верховного народного собрания КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Необходимо далее развивать солидарность с государствами, выступающими против стратегии гегемонии США и Запада», — приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам политика, сейчас из-за империалистических реакционных сил реализуется структура Второй мировой войны. Само существование суверенных государств оказывается под серьёзной угрозой, добавил лидер КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, северокорейский лидер Ким Чен Ын считает, что США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую версию НАТО». Их союз несёт угрозу, является первопричиной войны и агрессии, заявил политик.

12 сентября Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом. Он прибыл в страну на бронепоезде по железной дороге. Одной из целей его поездки была встреча с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе общения политики обменялись подарками. Ким Чен Ын пригласил президента России посетить КНДР. Путин с благодарностью принял приглаглашение.

13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая с тостом на официальном обеде с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил уверенность в победе российской армии над питающим иллюзии о гегемонии «сборищем зла». Путин в свою очередь отметил, что Москва и Пхеньян стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства во имя мира, стабильности и процветания.