Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России над «сборищем зла»
Космодром «Восточный», Амурская область, 13 сентября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Российская армия и народ одержат победу над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии, заявил 13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая с тостом на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным.
«Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и одержит победу в борьбе за создание стабильной обстановки для развития», — сказал он.
В свою очередь Владимир Путин отметил, что Москва и Пхеньян стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства во имя мира, стабильности и процветания.
Как передавало ИА Регнум, 13 сентября президент России дал официальный обед в честь лидера КНДР.
Встреча глав государств проходила на космодроме Восточный. Перед этим Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет.