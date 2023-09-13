Космодром «Восточный», Амурская область, 13 сентября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Российская армия и народ одержат победу над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии, заявил 13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая с тостом на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и одержит победу в борьбе за создание стабильной обстановки для развития», — сказал он.

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В свою очередь Владимир Путин отметил, что Москва и Пхеньян стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства во имя мира, стабильности и процветания.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября президент России дал официальный обед в честь лидера КНДР.

Встреча глав государств проходила на космодроме Восточный. Перед этим Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет.