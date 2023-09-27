Мелитополь, 27 сентября, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Первая линия обороны в Запорожской области остаётся неприступной для киевских боевиков, несмотря на их постоянные попытки прорвать её ценою колоссальных потерь. Об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Рогов отметил, что глава киевского режима Зеленский уже несколько раз рапортовал о прорыве его армии на первой линии обороны на участке Работино — Вербовое. На самом деле его бравада оказалась ложью, которая предназначена для одурманивания украинского народа.

«Шквальные атаки украинских боевиков сдерживаются и отражаются нашими защитниками. Враг бросил в бой большое число бронетехники и личного состава, но наша первая линия обороны остаётся неприступной», — заверил Владимир Рогов.

По его словам, боевиков уничтожают на значительном расстоянии от первой линии обороны, куда ВСУ так и не смогли прорваться за всё время контрнаступления.

«Мало того, наши ребята не просто обороняются, но они даже осуществляют контратаки», — добавил общественник.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения группировки войск «Юг» Вооружённых сил России сразу с нескольких позиций выбили боевиков ВСУ на южнодонецком направлении.

Бойцы 25 сентября ударом крылатой ракеты уничтожили объединенный склад ВСУ с более чем 3 тыс. тонн боеприпасов.

ВСУ вечером 26 сентября предприняли попытку атаки на запорожском направлении — российские бойцы ударили по ним из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и ракетной системы залпового огня «Град».