Вашингтон, 27 сентября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Тактика Вооружённых сил России не оставляет шансов украинской армии, а Запад в очередной раз признает разочарование от результатов контрнаступления. Об этом написал Том Мокаитис в статье для The Hill.

Сергей Аверин/РИА Новости

Он отметил превосходство ВС России в авиации, артиллерии и ракетах, обратив внимание на то, что это позволило российским военнослужащим давать отпор украинской армии и нанести ущерб инфраструктуре противника глубоко за линией фронта.

По его словам, ВСУ провели менее эффективную кампанию, чем могли бы, они не смогли правильно воспользоваться всесторонней поддержкой Запада.

«Несмотря на миллиардную военную помощь США и других союзников, Украина почему-то по-прежнему располагает вооруженными силами советского образца», — отметил автор, напомнив, что в ходе выступления перед ООН лидер киевского режима Владимир Зеленский подчеркнул важность дополнительной помощи Запада для победы над Россией.

В статье отмечается, что эта помощь не решит исход конфликта, в такой ситуации сложно прогнозировать варианты окончания конфликта. Одним из вариантов завершения конфликта в статье называются переговоры.

«На данном этапе такой вариант потребовал бы от Зеленского смириться с потерей территорий, а это не кажется приемлемым. Гораздо более вероятным сценарием будет замороженный конфликт по корейскому варианту. В таком случае обе стороны наращивали бы свои силы и время от времени вступали бы в боевые действия, при этом избегая серьёзной конфронтации», — полагает автор, обратив внимание на то, что всё больше доноров Украины устают от этого конфликта, всё больше людей выступают против поддержки Киева.

Как передавало ИА Регнум, Сенат США предложил проект по сокращению объёма военной помощи Украине — до 4,5 млрд долларов из бюджета Пентагона и 1,65 млрд долларов для Госдепартамента на срок до 17 ноября. Администрация США просила согласовать до 24 млрд долларов на помощь Киеву, одновременно запрашивала дополнительные средства и для правительственных структур страны.

Сенат предложил временный вариант договоренности вместо согласования полноценной «дополнительной помощи». Часть республиканцев не хотят голосовать за помощь киевской армии в одном пакете с деньгами для Госдепа.

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти принял решение исключить из бюджета предназначенные для обеспечения Вооружённых сил Украины $300 млн на следующий финансовый год. Он рассчитывает на поддержку этой инициативы, так как большинство от Республиканской партии выступает за сокращение расходов.

Обозреватель издания The Washington Post Джош Рогин 22 сентября заявил, что судьба Украины «повисла на волоске», так как многие республиканцы против дальнейшей помощи Киеву. Он отметил, что сейчас многое в американской политике определяют выборы, а потому среди противоборствующих сторон будет всё больше поводов для разногласий.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 сентября обратил внимание на то, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, а всё новые попытки киевской армии атаковать приводят лишь к новым огромным потерям в их рядах. Западные страны тем временем поставляют Украине всё новые виды вооружения, но оно оказывается неэффективным в боях с ВС РФ и «постепенно утрачивается на поле боя», добавил секретарь Совбеза.

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 сентября заявил, что попытки ВСУ провести контрнаступление остаются безуспешными. В сентябре 2023 года киевская армия потеряла более 17 тысяч военнослужащих, а российские войска в этот же период расширили зону контроля на купянском направлении в Харьковской области, отметил министр.