Москва, 22 июля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявку на приобретение 38 российских самолётов МС-21 и 19 Airbus, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Виталий Невар/РИА Новости Самолет Airbus A320-214 авиакомпании «Уральские авиалинии»

«Обязательно, такие планы есть. Мы сделали заявку на 38 МС-21. По срокам — где-то 2029–2030 годы. Мы хотели в лизинг [приобретать]», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, авиакомпания также намерена выкупить самолёты Airbus, сейчас получено разрешение от США и ЕС на 19 авиалайнеров.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге 10 июля заявил, что на российском пассажирском самолёте МС-21 завершаются работы по замене зарубежных систем, агрегатов на отечественные. В обновлённом варианте самолёт поднимется в небо в этому году, добавил он.