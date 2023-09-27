Оттава, 27 сентября, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Лидер парламентской оппозиции Канады Пьер Пуальевр заявил, что репутация государства пошатнулась из-за приглашения украинского националиста Ярослава Хунки в парламент, он выразил недовольство тем, что премьер-министр страны Джастин Трюдо два дня не давал комментариев по поводу произошедшего. Об этом сообщил канадский телеканал CBC News.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Репутация нашей страны подорвана. Выйдет ли он и извинится ли за тот беспорядок, который он сам помог учинить?» — приводит телеканал его заявление.

Отмечается, что Пуальевр назвал произошедшее «большим дипломатическим конфузом». По его мнению, во всём мире люди читают об этом скандальном и масштабном позоре, который произошёл на глазах либерального спикера парламента и премьер-министра от той же партии.

Политик обратил внимание на то, что на фоне этого Трюдо даже не может появиться на работе.

«Где он? Почему он прячется?» — поинтересовался Пуальевр.

Телеканал напомнил, что 26 сентября в Оттаве проходила встреча представителей правительства и парламентской оппозиции со спикером палаты общин Энтони Ротой, где обсуждалось случившееся, премьер-министр находился в столице Канады на заседании кабинета министров. При этом в парламенте Трюдо не появился, сразу после совещания с членами правительства он направился в Торонто, чтобы провести встречу с представителями концерна по производству автозапчастей.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября парламент Канады посетил глава киевского режима Владимир Зеленский, также на заседание пригласили 98-летнего украинского ветерана-нациста. Спикер канадского парламента Энтони Рота выразил сожаление о решении пригласить в парламент нациста и взял всю ответственность за произошедшее на себя. Он отметил, что публичное чествование эсэсовца причинило боль различным людям и сообществам, пережившим нацистские преступления. Рота добавил, что покинет пост спикера палаты общин 27 сентября.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ужаснулся чествованию украинского нациста в парламенте Канады. Он напомнил, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Зеленский аплодировали ветерану дивизии СС «Галичина», а теперь пытаются делать вид, что не знали, кто он такой. Филиппо призвал к прекращению финансирования ВСУ и скорейшей работе во имя мира.

В Польше после приглашения в канадский парламент бывшего бойца добровольческой дивизии «Галичина» войск СС Ярослава Хунки заинтересовались его участием в геноциде поляков во Львовской области. Институт национальной памяти Польши поднимет дела. Прокурор сразу после чествования ветерана войны начал анализировать тома дела о преступлениях нацистов, сообщил журналистам пресс-секретарь института Рафал Лешкевич.