Париж, 27 сентября, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ужаснулся чествованием украинского нациста в парламенте Канады. Политик в соцсети Х призвал к прекращению поддержки Киева.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

Филиппо напомнил, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо и украинский лидер Владимир Зеленский аплодировали ветерану дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунку, а теперь пытаются делать вид, что не знали кто он такой.

«Давайте не будем мириться с этой ложью и прекратим поддерживать нацистские бесчинства киевского режима!» — предложил Филиппо.

Он призвал к прекращению финансирования этого ужаса и скорейшей работе во имя мира.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября парламент Канады посетил Зеленский, также на заседание пригласили украинского ветерана-нациста. После чествование эсэсовца разразился скандал, который отразился на карьере спикера канадского парламента Энтони Рота.

Он принял решение 27 сентября уйти в отставку и выразил сожаление о решении пригласить в парламент нациста и взял всю ответственность за произошедшее на себя. Политик отметил, что публичное чествование эсэсовца причинило боль различным людям и сообществам, пережившим нацистские преступления.

Канадский премьер Джастин Трюдо обвинил спикера палаты общин Энтони Роту в приглашении в парламент страны украинского эсэсовца, который в ходе Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии СС «Галиция». Трюдо заявил, что Роту поступил неправильно, а офис премьер-министра и украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении и чествовании нациста.