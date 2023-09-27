Москва, 27 сентября, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Юг» Вооружённых сил России сразу с нескольких позиций выбили боевиков ВСУ на южнодонецком направлении, передаёт 27 сентября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

По словам одного из участников штурма, для взятия укреплённых позиций украинских солдат проводилась массированная артиллерийская подготовка, затем была осуществлена высадка десанта в количестве 15 человек.

Штурмовики выполнили поставленную задачу без потерь, рассказал российский боец.

Как сообщало ИА Регнум, расчёты зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» Центрального военного округа на краснолиманском участке в зоне спецоперации за восемь месяцев боевой работы уничтожили более 200 целей. За успехи на фронте военные представлены к государственным и ведомственным наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением.

25 сентября председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о том, что ВС РФ выбили подразделения ВСУ из населённого пункта Орехово-Василевка в ДНР. По его словам, атака российских военных застала ВСУ врасплох, те не ожидали штурма и были вынуждены бежать. Освобождение Орехово-Василевки значительно улучшило тактические позиции российских сил на данном участке фронта.