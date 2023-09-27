Москва, 27 сентября, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Расчёты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа в круглосуточном режиме выполняют поставленные задачи в зоне спецоперации. На Краснолиманском участке за восемь месяцев боевой работы уничтожено более 200 целей, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны России Работа ВС России в ходе СВО

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В ведомстве рассказали, что военнослужащие после получения задач совершают марш в один из районов боевого применения в зависимости от направления действия разведывательных беспилотников ВСУ.

«На счету батареи за промежуток с декабря месяца по август, за эти восемь месяцев, уже более 200 целей», — уточнил командир расчёта с позывным Гамбит.

ЗРК «Тор-М1» может работать по управляемым, противорадиолокационным ракетам, самолётам, вертолётам, крылатым ракетам, разведывательным и ударным дронам. При точной работе зенитчики одним боекомплектом способны ликвидировать до восьми воздушных целей противника.

За уничтоженную воздушную технику ВСУ военные представлены к государственным и ведомственным наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением.

Как сообщало ИА Регнум, силами российской авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены пункты временной дислокации трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах Полтавки, Зелёного Поля, Макаровки, Старомайорского и Золотой Нивы, 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и 72-й механизированной бригады в районе Константиновки. Российские военные также сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районах Новодонецкого, Екатериновки, уничтожена автомобильная техника с националистами.

Бойцы ВСУ стали активнее пользоваться специальной радиоволной и сдаваться в плен. С середины лета уже около 10 тыс. украинских военнослужащих воспользовались для этого специальной открытой частотой 149.200 «Волга». В районе Работино украинские солдаты сдаются в плен целыми группами. Все пленные получают питание и необходимую медицинскую помощь.