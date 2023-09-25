Донецк, 25 сентября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы России выбили подразделения ВСУ из населённого пункта Орехово-Василевка под Артёмовском в ДНР, сообщил 25 сентября председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Александр Река/ТАСС

«На северном фланге артемовского направления русские воины выбили боевиков ВСУ из населенного пункта Орехово-Василевка», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, проводя атаку, российские военные застали ВСУ врасплох, те не ожидали штурма и были вынуждены бежать.

Освобождение Орехово-Василевки значительно улучшает тактические позиции российских сил на данном участке фронта, заключил Рогов.

Как передавало ИА Регнум, ранее разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск сообщил, что вероятность подступить к Артёмовску незамеченными для ВСУ крайне мала. Между Вооруженными силами России и противника находятся открытые участки рельефа, это не позволит украинским боевикам подойти к городу.

Президент России Владимир Путин в начале сентября, комментируя ситуацию на фронте, заявил, что контрнаступление ВСУ не пробуксовывает, а стало настоящим провалом. Он выразил надежду, что все остальные попытки наступления украинской стороны окажутся такими же.