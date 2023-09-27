Москва, 27 сентября, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Силами российской авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены пункты временной дислокации 127-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Полтавки, Зелёного Поля, Макаровки, Старомайорского и Золотой Нивы, 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и 72-й механизированной бригады в районе Константиновки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

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Также пресечена деятельность трёх разведывательных групп ВСУ в районах Новодонецкого, Марфополя и севернее Приютного. Российские военные сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районах Новодонецкого, Екатериновки, уничтожена автомобильная техника с националистами.

По словам Чехова, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 у населённого пункта Времевка, ещё ВСУ лишились двух миномётных расчётов возле Никольского и Павловки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бойцам группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении удалось уничтожить опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов в районе Новодонецкого. Кроме того, была пресечена деятельность трёх разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного, а в районе Левадного уничтожен украинский пикап с националистами.

На купянском направлении российская армия разгромила пункт боепитания ВСУ. Общие потери противника на данном участке составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник. Кроме того, уничтожена станция спутниковой связи Starlink.