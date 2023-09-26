Москва, 26 сентября, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Российские подразделения группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов в районе Новодонецкого. Также удалось пресечь деятельность трёх разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного, а в районе Левадного уничтожен украинский пикак с националистами. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

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В Зелёном поле расчёт самоходной артиллерийской установки «Малка» поразил пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны ВСУ. Аналогичные цели уничтожены в Новомихайловке и Константиновке.

Артиллерийское орудие Д-20 и два миномётных расчёта потеряли украинские боевики в ходе контрбатарейной борьбы.

Чехов добавил, что были уничтожены пункты сосредоточения живой силы ВСУ и техники в районах Новомихайловки, Шахтёрского, Зелёного Поля, Старомайорского и Урожайного.

Как сообщало ИА Регнум, российские военнослужащие Южной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отбили на донецком направлении девять атак украинских штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 53-й, 54-й и 110-й механизированных бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ и четвёртой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Американские разведслужбы и их союзники по НАТО с начала года в три раза увеличили число полётов у берегов Крыма.

ВСУ в течение лета 2023 года потеряли более 70 тысяч военных в тяжёлых боях при попытках контрнаступления на оборонительные укрепления ВС России, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.