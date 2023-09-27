Донецк, 27 сентября, 2023, 05:41 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили об успешной операции артиллеристов Вооружённых сил России. Бойцы уничтожили пункт боепитания киевских боевиков на купянском направлении.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия разбила у противника установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка.

«Общие потери ВСУ на этом участке составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник. Кроме того, уничтожена станция спутниковой связи Starlink», — добавил офицер.

Как сообщало ИА Регнум, на сватовском направлении сдались в плен трое украинских военнослужащих. Бойцы ВСУ принесли с собой ящики с боеприпасами.

Они вышли на дорогу друг за другом с куском светлой ткани, символизирующим белый флаг, и вынесли из кустов поочередно четыре ящика с боеприпасами.

Киевские боевики вечером 26 сентября предприняли попытку атаки на запорожском направлении — российские бойцы ударили по ним из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и ракетной системы залпового огня «Град».