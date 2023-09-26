Мелитополь, 26 сентября, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) после массированной артподготовки пошли на штурм российских позиций на участке Работино — Вербовое ореховского направления, сообщил 26 сентября глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырёх рот», — написал он.

Рогов добавил, что идут ожесточённые бои.

Днём 26 сентября он сообщал, что ВСУ предприняли попытку атаки на трёх танках в районе села Вербового, но потерпели поражение.

25 сентября в Минобороны России заявили, что российские военные за сутки отразили две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в Вербовом. Потери противника составили до 100 военных.

24 сентября издание The Washington Post, ссылаясь на командира штурмового подразделения ВСУ, написало, что украинские военные в ходе боевых действий в районе Работино и Вербового в Запорожской области потеряли огромное количество бронетехники. Собеседник WP отметил, что среди утраченной бронетехники — немецкие боевые машины пехоты Marder и американские бронетранспортёры Stryker.