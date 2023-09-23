Запорожская область, 24 сентября, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ходе боевых действий в районе Работино и Вербовое в Запорожской области потеряли огромное количество бронетехники. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщило издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Работино

«Там было потеряно много техники», — рассказал изданию неназванный командир штурмового подразделения ВСУ. Собеседник WP отметил, что среди утраченной бронетехники немецкие боевые машины пехоты Marder и американские бронетранспортёры Stryker.

Ранее издание The New York Times сообщало, что контрнаступление Вооружённых сил Украины у Работино обернулось для украинской армии огромными людскими потерями. По мнению издания, количество погибших украинских военнослужащих при продвижении на этом направлении непропорционально занятой площади. Последствия могут принести ослабление поддержки со стороны Запада.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что потери украинской армии на прошедшие сутки на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях составили до 410 военных. На запорожском направлении ВС России нанесли удары по ВСУ в районах Работино и Вербового. В результате боевых действий противник потерял одну гаубицу M777, САУ «Гвоздика» и три орудия Д-30.