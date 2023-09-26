Москва, 26 сентября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на трёх танках в районе села Вербового в Запорожской области, но потерпели поражение, сообщил 26 сентября глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости

«Атака отбита, два танка остались гореть на поле боя», — сказал Рогов РИА Новости.

Он уточнил, что российские военные на линии фронта в Запорожской области удерживают свои позиции, пресекая все попытки ВСУ приблизиться и прорвать первую линию обороны.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября в Минобороны России сообщили, что российские военные за сутки отразили две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в Вербовом. Потери противника составили до 100 военных.

24 сентября издание The Washington Post, ссылаясь на командира штурмового подразделения ВСУ, написало, что украинские военные в ходе боевых действий в районе Работино и Вербового в Запорожской области потеряли огромное количество бронетехники. Собеседник WP отметил, что среди утраченной бронетехники немецкие боевые машины пехоты Marder и американские бронетранспортёры Stryker.

Ранее издание The New York Times сообщало, что контрнаступление Вооружённых сил Украины у Работино обернулось для украинской армии огромными людскими потерями. По мнению издания, количество погибших украинских военнослужащих при продвижении на этом направлении непропорционально занятой площади. Последствия могут принести ослабление поддержки со стороны Запада.