Москва, 26 сентября, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Минобрнауки России определило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимые для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году. Соответствующий документ опубликован 26 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, минимальное количество баллов по обществознанию — 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40.

Минимальный порог по математике, химии, физике и биологии установлен в 39 баллов, по истории — 35, по иностранному языку — 30.

Такие же требования действовали в 2023/2024 учебном году.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин подписал законы о возвращении серебряных медалей в школах и введении предмета «Основы безопасности и защиты Родины» вместо «Основы безопасности жизнедеятельности». Теперь выпускники школ с 2023–2024 учебного года, окончившие учебное заведение с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично», начнут получать медали «За особые успехи в учении» II степени.

Отличившимся ученикам вручали серебряные и золотые медали до 2014 года. Сейчас российским школьникам вручают единую медаль «За особые успехи в учении».

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что абитуриентам будут начислять дополнительные баллы к результатам единого государственного экзамена за золотые и серебряные медали. За золотую медаль могут начислять дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную — до трёх баллов.