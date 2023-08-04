Москва, 4 августа, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал законы о возвращении серебряных медалей в школах и введении предмета «Основы безопасности и защиты Родины» вместо «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Соответствующие документы опубликованы 4 августа на официальном портале правовой информации.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Теперь выпускники школ с 2023-2024 учебного года начнут получать наравне с золотыми медалями медали «За особые успехи в учении» II степени — серебряные медали. Их получат выпускники, окончившие школу всего с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично».

Отличившимся ученикам вручали серебряные и золотые медали до 2014 года. Сейчас российским школьникам вручают единую медаль «За особые успехи в учении».

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщал, что серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к Единому государственному экзамену, что, по его словам, станет дополнительным стимулом.

Также 4 августа российский лидер подписал закон, согласно которому в российских школах с 2024-2025 учебного года появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Новую дисциплину, как следует из закона, будут преподавать вместо предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).

Поправку о переименовании ОБЖ в школах Госдума в третьем чтении поддержала 20 июня. Программы старого и нового курсов будут частично совпадать, однако на уроках по основам безопасности и защиты Родины школьникам начнут также рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе.

Ожидается, что это сформирует у них представление о том, какую роль играет оборона страны для её мирного социально-экономического развития и каков современный облик вооруженных сил