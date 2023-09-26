Киев, 26 сентября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Украинская армия не сможет продолжать военные действия без поддержки США и будет вынуждена капитулировать. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Он обратил внимание на то, что в случае прекращается финансирования ВСУ со стороны Соединённых Штатов, Украина будет вынуждена идти на подписание капитуляции, поскольку будет нечем воевать.

По его мнению, такой сценарий развития событий вполне вероятен, так как конгресс США до сих пор не одобрил новый пакет помощи из-за разногласий.

Соскин полагает, что в таких условиях лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому нужно задуматься о принятии серьёзных решений, включая отмену военного положения на Украине, поскольку без оружия и денег ВСУ не смогу наступать.

Он отметил, что в этом плане ситуация становится трагической.

Как передавало ИА Регнум, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби обратил внимание на том, что у США хватит средств на оказание военной помощи ВСУ всего на несколько недель, в дальнейшем без решения Конгресса о выделении дополнительных ассигнований помощи может не быть. Он считает, что у ВСУ пока есть «благоприятные условия на земле» и надо успеть ими воспользоваться и оснастить украинскую армию.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия взорвёт переданные на Украину американские танки Abrams ударами с воздуха. Он уверен, что поставка этих машин не изменит расстановку сил в зоне российской специальной операции. Abrams будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения ударных систем России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение властей в США о поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS не изменит исход специальной военной операции России, оружия, которое было бы способно серьёзно изменить расстановку сил, не существует.