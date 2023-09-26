Москва, 26 сентября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Для западного мира ничего не будет значить информация о том, что в прошлом году в ноябре именно украинская ракета убила двух человек в Польше, потому что США и их союзники продолжают находить оправдания для любых действий Киева. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог Юрий Светов.

ТАСС/EPA/WOJTEK JARGILO P

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило, что следствие республики установило принадлежность упавшей в ноябре прошлого года в Польше ракеты, из-за которой погибло два человека. Ракета была запущена украинскими войсками. Национальная прокуратура Польши получила заключение об инциденте, доказывающим выпуск ракеты с территории Украины. Однако документ носит секретный характер и пока не обнародован.

«Когда эта ракета упала в Польше, то всё было сразу предопределено. Тогда для многих представителей Запада сложилось мнение, что это якобы Россия, хотя даже польский президент сказал, что вероятнее это Украина. Но звучало такое оправдание, что даже если ракета и украинская, то она упала там, потому что её сбили российские войска. И под этим соусом целый год продолжалось следствие», — отметил Светов.

Поэтому, по мнению политолога, коллективный Запад будет продолжать оправдывать Киев за любые снаряды на территории европейских государств, считая при этом главным виновником всё равно Россию. Он привёл в пример историю с продолжительным расследованием инцидента с катастрофой малазийского Боинга. Тогда также западный мир отказывался признавать, что в самолёт попала украинская ракета, продолжая обвинять в случившемся Россию. Светов считает, что неслучайно и Варшава не спешит выступать с официальными обвинениями к Киеву, поскольку не заинтересована в полном разрыве отношений с Украиной.

«То, что в Польше об этом рассказали — это результат предвыборной борьбы. Поэтому и прокуратура помалкивает, потому что не хочет втыка от правительства», — поделился политолог.

По его мнению, официальной Варшаве может быть не особо интересно заниматься расследованием инцидента с ракетой, поскольку такое число погибших для польского правительства может считаться незначительным.

«Ведь что такое для Польши два человека, когда столько поляков уже погибло на Украине в качестве наёмников, которых Варшава сама туда отправляет. Есть даже кадры с кладбищами польских военных, которые погибли на Украине. Но а для властей это — ну и что?» — обратил внимание Светов.

Инцидент с падением ракеты произошёл в Польше 15 ноября 2022 года. В результате погибли два человека. Сначала польские власти заявили, что ракеты были российскими, но позже выяснилось, что их выпустила система ПВО Украины. В Варшаве случившееся назвали несчастным случаем. Российские военные заявили, что никаких ударов в районе польской границы в тот день не наносили.

В начале апреля 2023 года обозреватель Пшемыслав Пяста написал в статье для издания Mysl Polska, что поляки так и не дождались извинений за ракету от украинского лидера во время его визита в Польшу.