Варшава, 26 сентября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Польские следователи подтвердили, что упавшие на территории республики 15 ноября 2022 года ракеты были украинскими. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

WOJTEK JARGILO/EPA/ТАСС Спецслужбы в деревне Пшеводов, где упала украинская ракета ПВО

Отмечается, что Украина не сотрудничает с польским следствием и не предоставляет никаких материалов по данному делу.

Однако в Польше установили причины инцидента, унёсшего жизни двух фермеров. Выводы категоричны и исключают возможность запуска ракеты с территории России, пишет издание.

«Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводове и убила двух человек», — сообщили газете в прокуратуре.

На данном этапе следственные действия на польской территории исчерпаны, Варшава направила запрос о правовой помощи Киеву и ждёт ответ, заключили там.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент с падением ракет произошёл в Польше 15 ноября 2022 года. В результате погибли два человека. Сначала польские власти заявили, что ракеты были российскими, но позже выяснилось, что их выпустила система ПВО Украины. Российские военные заявили, что никаких ударов в районе польской границы в тот день не наносили.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Россию и потребовал от Запада действий. В Варшаве случившееся назвали несчастным случаем. В МИД России заявления Киева относительно инцидента назвали «грубой провокацией». По данным Минобороны России, ракета была выпущена из системы ПВО Украины С-300.