Киев, 8 апреля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу нельзя назвать чем-то позитивным, так как украинский лидер отказался признаваться в преступлениях, совершённых Украиной. Об этом обозреватель Пшемыслав Пяста написал в статье для издания Mysl Polska в субботу, 8 апреля.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский и Анджей Дуда

«Зеленский мог бы извиниться за обстрелы нашей территории украинскими ракетами, так называемый инцидент в Пшеводуве. Но этих извинений мы не дождались», — говорится в тексте публикации.

По мнению Пшемыслава Пясты, украинский лидер не хочет приносить извинения, так как для него это неудобно, к тому же он и не должен, потому что Польша ни к чему его не принуждает.

Также обозреватель заявил, что после того, как Зеленскому вручили награду орден Белого орла, её придётся переименовать в Орден птицы додо, что, по его словам, будет в должной мере олицетворять глупость польского народа, решившего, что Украина на их стороне.

Инцидент в Пшеводуве, в результате которого погибли два мирных жителя, произошел 15 ноября 2022 года в результате падения ракеты на территории Польши. По официальным данным Министерства обороны Российской Федерации, обломки ракеты с места её падения и взрыва были идентифицированы специалистами как элементы ЗРК С-300 Вооружённых сил Украины.