Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Ракета, которая упала на территории Польши, была выпущена из системы противовоздушной обороны (ПВО) киевского режима, сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Издание ссылается на высокопоставленных американских чиновников, которые ознакомились с предварительной оценкой США.

Уточняется, что на принадлежность ракеты указывает характер её обломков, а также изучение местности с помощью радиолокационного оборудования.

Первые выводы будут представлены на заседании Совета НАТО 16 ноября.