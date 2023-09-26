Вашингтон, 26 сентября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp с октября 2023 года перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой (ОС), приложение будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше, сообщили 26 сентября разработчики мессенджера.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

«Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше», — сказано в сообщении компании.

Если устройства не соответствуют этим требованиям, пользователям понадобится обновить операционную систему или купить новый гаджет. До момента прекращения поддержки действующей версии пользователям ещё несколько раз напомнят о необходимости обновления, отметили также разработчики.

Решения о поддержке принимаются по итогам анализа рынка операционных систем, ежегодно определяется, какие устройства и программное обеспечение с наименьшим количеством пользователей можно признать устаревшими, добавили представители WhatsApp.

В августе 2023 года сообщалось, что разработчики WhatsApp создали новую функцию для мессенджера, которая позволяет идентифицировать пользователя с помощью биометрических ключей доступа. При её применении пользователь сможет заходить в свой аккаунт WhatsApp через любое устройство, где установлено приложение.

Также в августе 2023 года профильные эксперты рассказали, что разработчики мессенджера начали тестирование групповых голосовых чатов без звонка для участников больших групп (более 32 человек). Нововведение планируется внедрить на смартфонах с операционной системой Android после загрузки версии мессенджера 2.23.16.19.

В июле 2023 года в пресс-службе WhatsApp сообщили, что пользователи мессенджера теперь могут помимо голосовых сообщений отправлять мгновенные видеосообщения. Их продолжительность составляет до 60 секунд, так же, как в Telegram. Видеосообщения защищены сквозным шифрованием, поэтому даже WhatsApp не сможет получить к ним доступ, заявили представители компании.