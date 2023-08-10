Вашингтон, 10 августа, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Разработчики WhatsApp создали новую функцию для мессенджера, которая позволяет идентифицировать пользователя с помощью биометрических ключей доступа. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Rafael Henrique/Global Look Press

По данным журналистов, новую функцию обнаружили в бета-версии мессенджера 2.23.17.5, созданной для Android. При её применении пользователь сможет заходить в свой аккаунт WhatsApp через любое устройство, где установлено приложение.

Новая версия позволяет проводить идентификацию пользователя по отпечатку пальца, а также распознавать лица. Кроме того, ключами доступа могут быть код блокировки экрана на телефоне или комбинации цифр и букв. Запоминать пароли не требуется, так как их предлагают хранить в менеджере паролей Google.

Авторы портала не знают, когда будет доступна новая функция, она ещё находится в стадии разработки.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа 2023 года стало известно, что разработчики WhatsApp начали тестировать групповые голосовые чаты, в которых не будет звонка для участников групп. Новую функцию планируют предоставлять для групп, где более 32 участников, но в чате не сможет одновременно участвовать более 32 пользователей.

В июле пресс-служба WhatsApp сообщила, что для пользователей мессенджера стала возможна функция мгновенных видеосообщений. Их можно отправлять, как голосовое. Сообщение должно быть не более 60 секунд.