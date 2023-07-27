Москва, 27 июля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Пользователи мессенджера WhatsApp теперь могут помимо голосовых сообщений отправлять своим близким и друзьям мгновенные видеосообщения. О новой функции 27 июля сообщили в пресс-службе мессенджера.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке», ― пояснили в пресс-службе.

Видеосообщения можно записывать длиною до 60 секунд, как в Telegram. Отправить их можно так же, как и голосовое. Для этого надо нажать на иконку микрофона внизу экрана, которая заменяется на значок камеры.

Видеосообщения защищены сквозным шифрованием, поэтому даже WhatsApp не сможет получить к ним доступ.

В пресс-службе добавили, что уже начали внедрять эту функцию и в ближайшие недели она станет доступна всем.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новой функции, которая позволит сохранить конфиденциальность переписки. Безопасность будет обеспечивать опция «Закрытие чата», для использования которой нужно будет ввести пароль или биометрические данные. Сообщения в таком закрытом чате будут храниться в отдельной папке, не находящейся на главном экране. Автоматически они будут также скрыты и в уведомлениях.

Позднее мессенджер добавил долгожданную для пользователей функцию — возможность редактирования отправленных сообщений. Пользователи смогут изменить сообщение в течение 15 минут после отправки.