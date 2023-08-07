Москва, 7 августа, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестирование групповых голосовых чатов без звонка для участников больших групп. Об этом стало известно 7 августа.

«Голосовые чаты будут доступны в группах с более чем 32 участниками. В этом случае появится новый значок голосовой волны. Однако к чатам не смогут подключиться более чем 32 пользователя», — говорится в публикации на портале WABetaInfo.

Уточняется, что нововведение планируется внедрить на смартфонах с операционной системой Android после загрузки версии мессенджера 2.23.16.19. Запущенный групповой голосовой чат автоматически закроется, если в течение 60 минут к нему никто не присоединился. В публикации отмечается, что функция выглядит стабильной.

Как сообщало ИА Регнум, также пользователи WhatsApp смогут помимо голосовых сообщений отправлять контактам мгновенные видеосообщения. Их можно записывать длиной до 60 секунд, отправить можно так же, как голосовое сообщение — нажать на иконку микрофона внизу экрана, которая заменяется на значок камеры. Видеосообщения защищены сквозным шифрованием, поэтому даже WhatsApp не сможет получить к ним доступ, утверждают в мессенджере.