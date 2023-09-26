Москва, 26 сентября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Киевский режим вербует детей по схемам, отработанным группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила 26 сентября на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий Киева в отношении детей.

Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кузнецова, сопредседатель комиссии, отметила, что факты вербовки детей киевским режимом фиксируются постоянно, при этом «всё работает по методичке» исламистов.

«Теперь мы видим, что все схемы террористической организации сегодня применяются на наших детях», — сказала вице-спикер Госдумы.

Она рассказала, что украинские боевики вербуют детей через соцсети с помощью фейковых аккаунтов, закрытых каналов и чат-ботов. Сначала детей втягивают в деструктивные сообщества в режиме онлайн, затем это переходит в реальность. Детям выдают чёткие инструкции, обещая «призы».

Так, боевики запрашивают у детей фотографии с расположением российских войск, а потом «корректируют артиллерийские удары или совершают диверсии внутри России». Кроме того, на Украине есть профессиональные лагеря подготовки диверсантов, и в этом также задействованы дети, добавила Кузнецова.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в СКР заявили, что изучат данные о вовлечении детей и подростков в деятельность националистических формирований Украины, которыми располагает МИД РФ. В частности, украинских детей с 7–8 лет обучают военному делу, в том числе снайперской стрельбе. Несовершеннолетних сирот привлекают к сооружению окопов и блокпостов.

20 июня на пленарном заседании Госдума приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений Украины против детей. На следующий день Совет Федерации принял постановление о поддержке этой инициативы. В комиссию вошли 13 членов Совфеда и 13 депутатов Госдумы.