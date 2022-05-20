Москва, 20 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Следственный комитет России изучит информацию о вовлечении детей и подростков в деятельность националистических формирований Украины, которой располагает МИД РФ. Сообщение об этом опубликовано 20 мая в телеграм-канале СКР.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Подросток с оружием

Ведомство намерено запросить у МИД сведения о новых фактах преступлений киевского режима. Так, есть сведения об организованных неонацистами из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лагерей для детей от 7-8 лет. Детей там обучали военному делу, в том числе снайперской стрельбе.

«Имеются видеосвидетельства того, как подростки участвовали в боевых действиях на стороне неонацистов, а также поджигали дома мирных граждан», — говорится в сообщении.

Националисты привлекают к своей деятельности несовершеннолетних сирот. Так, в 2014 году в Мариуполе дети из приюта «Пилигрим» помогали копать окопы и строить блокпосты.

Средства на нужды так называемого Юношеского корпуса выделяются из украинского бюджета, тренировочные лагеря есть в разных регионах страны.

Все полученные данные будут зафиксированы в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима. Действиям всех причастных лиц дадут уголовно-правовую оценку, добавили в ведомстве.

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