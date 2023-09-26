Москва, 26 сентября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp не запустит каналы в России после заявлений о блокировке, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.

Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мой прогноз сбывается: WhatsApp не будет открывать для российских пользователей функционал публичных каналов», — написал он в Telegram-канале.

Вместе с тем официального сообщения компании пока не было, а информацию они «предпочли слить через одну голландскую газету».

По мнению депутата, позиция компании о том, что обновление не будет доступно в России «в ближайшее время», слишком оптимистична, поскольку планы снимать статус экстремистской организации с Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отсутствуют.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября WhatsApp объявил о запуске функции создания каналов.

Комментируя эту информацию, Горелкин заявил, что официальная позиция по работе в России мессенджера WhatsApp может быть пересмотрена, если одной из его функций станет массовое распространение информации.

С ним согласился глава комитета Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что если WhatsApp запустит функцию русскоязычных каналов, то будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки.