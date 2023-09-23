Мелитополь, 23 сентября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Бойцы отряда спецназа «Осман» российской армии возле села Вербовое на запорожском направлении в зоне СВО поразили бронемашину MRAP International MaxxPro, произведённую в США. Об этом 23 сентября сообщило РИА Новости.

Кадр из видео

Агентство показало видео, как американской бронемашине в борт прилетает ракет переносного противотанкового комплекса. Вражеская техника остановилась и загорелась, от неё также разлетелись части корпуса.

Бронированные автомобили MRAP International MaxxPro на Украину поставляют США в рамках военной поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, боец из отряда «Осман» с позывным Фидель 14 сентября рассказал, что украинская армия в районе Работино и Вербового на запорожском направлении почти перестала использовать в боях бронетехнику из-за того, что её уничтожают. Украинские военные проводят наступления в основном с помощью пехоты, которая сильно рассредоточивается.