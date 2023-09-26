Москва, 26 сентября, 2023, 04:00 — ИА Регнум. На территории ряда регионов европейской части России установлены наивысшие классы пожарной опасности, сообщили 25 сентября во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По оценке специалистов ВНИИ ГОЧС, из-за воздействия обширного антициклона на европейскую часть России IV и V классы пожарной опасности установились в десяти субъектах Центрального федерального округа (Брянская, Курская, Орловская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Тульская, Московская и Рязанская области), в 11 субъектах Приволжского федерального округа (республики Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, Пензенская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Кировская и Ульяновская области), а также в пяти субъектах Южного федерального округа (республика Крым, Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области).

В указанных субъектах страны повышена вероятность возникновения очагов природных пожаров.

На азиатской части России также не исключены очаги природных пожаров. Маловодность установилась на реках Алтайского, Красноярского краёв и Новосибирской области. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах уровни воды на отдельных участках рек опустились ниже опасной отметки для судоходства. Похожая ситуация наблюдается на реках в Коми, Башкирии, Дагестане, Кировской и Новгородской областях. Низкие уровни воды на водоемах могут нарушить работу водозаборных сооружений и привести к возникновению инцидентов с судами всех типов, считают учёные.

На реке Сусуя в Сахалинской области, Баргузин в Бурятия, а также на малых реках Камчатского края наблюдается обратная ситуация. На юге Хабаровского края сохраняется затопление пойм Амура, в Приморье снова в зоне подтопления могут оказаться жилые дома.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября в журнале Nature Reviews Earth & Environment опубликованы результаты исследований, согласно которым изменение климата и экстремальные погодные явления (засуха, ливни, аномальная жара и наводнения) создают серьёзные проблемы для управления водными ресурсами с точки зрения как доступности водных ресурсов, так и качества воды. Всего учёные осуществили 965 тематических исследований, в результате они установили, что качество речной воды в целом ухудшается при засухах и сильной жаре (68% собранных случаев), наводнениях и ливнях (51%) и при долгосрочном изменении климата (56%).

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сентябрь на европейской территории России будет на два градуса теплее, чем обычно. На севере европейской части ожидается дефицит осадков до 10–30%. При этом к югу дождей будет, вероятно, больше нормы на 15–20%, сказал Тишковец. В октябре температурный фон ожидается выше нормы, этот месяц порадует жителей России золотой осенью, добавил синоптик.