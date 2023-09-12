Вашингтон, 12 сентября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Изменение климата и экстремальные погодные явления (засуха, ливни, аномальная жара и наводнения) создают серьёзные проблемы для управления водными ресурсами с точки зрения как доступности водных ресурсов, так и качества воды. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 12 сентября в журнале Nature Reviews Earth & Environment.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что при этом реакции и механизмы качества речной воды в условиях более частых и интенсивных экстремальных погодных явлений изучены недостаточно.

Уточняется, что учёные осуществили 965 тематических исследований, в результате они установили, что качество речной воды в целом ухудшается при засухах и сильной жаре (68% собранных случаев), наводнениях и ливнях (51%) и при долгосрочном изменении климата (56%).

«Реакция на качество речной воды в условиях многодекадного изменения климата обусловлена гидрологическими изменениями, повышением температуры воды и почвы и взаимодействием гидроклиматических факторов, землепользования и человека», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее научный журнал Energies опубликовал результаты расчётов, проведённых учёными из Университета Западного Онтарио, которые предположили, что к 2200 году глобальное потепление может унести жизни 10% человечества. А это около 1 млрд человек, если верны прогнозы о росте численности населения до 10,4 млрд.

Климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов заявил, что если концентрация углекислого газа в атмосфере Земли начнёт увеличиваться не по экспоненте, а перейдёт в фазу гиперболического роста, то человечество может получить такой рост температуры, что погибших будет даже больше, чем 1 млрд человек. Он пояснил, что, если по мере развития глобального потепления произойдёт перестройка течений Северной Атлантики и резко нарушится климат Европы, это приведёт к росту международной напряжённости, которая может вылиться в крупные войны.